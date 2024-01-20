Отмечен рост экспорта из иранской провинции Хорасан-Разави

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года) стоимость экспорта из провинции Хорасан-Разави, расположенной на северо-востоке Ирана, увеличилась на 20 процентов, сообщил заместитель генерал-губернатора провинции по координации экономических вопросов, Аболфазл Чаманди, передает Trend.

По его словам, за указанный период провинция экспортировала товаров на общую сумму 1,201 миллиарда долларов.

Как отметил ранее представитель таможенного департамента провинции Джавадо Джафари в прошлом иранском календарном году (закончившемся 20 марта 2023 года) из Хорасан-Разави были экспортированы ненефтяные товары на общую сумму 1,434 миллиарда долларов.