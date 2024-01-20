...
  1. Главная
  2. Иран

Отмечен рост экспорта из иранской провинции Хорасан-Разави

Иран Материалы 20 января 2024 05:20 (UTC +04:00)
Отмечен рост экспорта из иранской провинции Хорасан-Разави

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года) стоимость экспорта из провинции Хорасан-Разави, расположенной на северо-востоке Ирана, увеличилась на 20 процентов, сообщил заместитель генерал-губернатора провинции по координации экономических вопросов, Аболфазл Чаманди, передает Trend.

По его словам, за указанный период провинция экспортировала товаров на общую сумму 1,201 миллиарда долларов.

Как отметил ранее представитель таможенного департамента провинции Джавадо Джафари в прошлом иранском календарном году (закончившемся 20 марта 2023 года) из Хорасан-Разави были экспортированы ненефтяные товары на общую сумму 1,434 миллиарда долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости