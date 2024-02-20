Обнародованы данные по экспорту фисташек из Ирана в ЕС

БАКУ /Trend/ - Экспорт иранских фисташек в страны ЕС в 2023 году составил более 92 миллионов евро, свидетельствуют данные статистического агентства Европейского Союза, передает Trend.

Согласно информации, экспорт иранских фисташек в страны ЕС уменьшился на 17% по сравнению с предыдущим годом и достиг 92 миллионов евро в 2023 году, в сравнении с 111 миллионами евро в 2022 году.

Источник также отметил, что основная часть закупок фисташек из Ирана в 2023 году пришлась на Германию, Италию и Испанию.

В тот же период, согласно данным агентства, после США, Иран и Турция были вторым и третьим крупнейшими экспортерами фисташек в Европу.