Объем внешнего транзита через Иран достиг 16 миллионов тонн

БАКУ /Trend/ - Глава Таможенной службы Исламской Республики Иран Мохаммад Резванифар заявил, что за 11 месяцев текущего года объем внешнего транзита через Иран вырос на 35% по сравнению с прошлым годом и достиг 16 миллионов 122 тысяч тонн, передает Trend.

"Наибольший объем внешнего транзита через Иран за 11 месяцев текущего года пришелся на таможню особой экономической зоны Shahid Rajaee - 4 миллиона 754 тысячи тонн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Резванифар.

Он, ссылаясь на то, что пограничный переход Parviz Khan является новым транзитным узлом в Иране, сообщил, что за 11 месяцев текущего года объем внешнего транзита через таможню Parviz Khan вырос на 363% и достиг 3 миллионов 492 тысяч тонн. Это сделало его вторым по величине таможенным пунктом по объему внешнего транзита после таможни особой экономической зоны Shahid Rajaee.