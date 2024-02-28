Иран стал девятым по объему производства стали в мире

БАКУ /Trend/ - Иран укрепил свои позиции в мировом производстве стали, поднявшись на девятое место по объему производства в январе 2024 года, свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), передает Trend.

Согласно данным, в течение первого месяца 2024 года иранские сталелитейные предприятия произвели общим объемом 2,6 миллиона тонн стали, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Сообщается, что в январе 2024 года 71 страна-производитель стали в мире добыла 148,1 миллиона тонн стали, что означает снижение на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Иран занял лидирующее место по темпам роста производства среди ведущих мировых производителей стали за указанный период.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, Иран располагается на девятом месте по объему производства стали в мире за данный период, следуя за странами, такими как Китай, Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Турция и Германия.