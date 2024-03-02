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Всемирный банк отметил снижение продовольственной инфляции в Иране

Иран Материалы 2 марта 2024 21:26 (UTC +04:00)
Всемирный банк отметил снижение продовольственной инфляции в Иране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк объявил о снижении уровня продовольственной инфляции в Иране и заявил, что реальный показатель этой инфляции составляет менее 2%, говорится в заявлении банка, передает Trend.

Согласно информации, в первом месяце 2024 года уровень продовольственной инфляции в Иране составил 38,7%.

Банк отметил, что продовольственная инфляция снизилась на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, Всемирный банк сообщил, что уровень инфляции продовольственных товаров в последнем месяце 2023 года составил 41,1%.

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