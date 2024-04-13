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Более 30 стран примут участие во втором ирано-африканском саммите в Тегеране

Иран Материалы 13 апреля 2024 02:19 (UTC +04:00)
Более 30 стран примут участие во втором ирано-африканском саммите в Тегеране

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Более 30 африканских стран ожидаются на втором ирано-африканском саммите, который пройдет в Тегеране 26 апреля, передает Trend.

Мероприятие соберет высокопоставленных официальных лиц, включая министров экономики, и будет посвящено внешнеэкономическим связям.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари выразил уверенность в значимости проведения саммита, отметив его потенциал для развития экспорта товаров, а также технических и инжиниринговых услуг.

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