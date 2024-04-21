Товарооборот между Ираном и ЕС достиг 380 млн евро

БАКУ /Trend/ - Согласно данным, опубликованным статистическим управлением Европейского Союза Eurostat, объем торговли между Ираном и государствами-членами ЕС в январе составил 380 миллионов евро, передает Trend.

Товарооборот между двумя сторонами сократился на 10 процентов в первый месяц текущего года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, когда этот показатель составлял 424 миллиона евро.

Экспорт ЕС в Иран за январь уменьшился на девять процентов и составил 311 миллионов евро, в то время как импорт из Ирана в ЕС снизился на 15 процентов, достигнув 69 миллионов евро.

Германия остается крупнейшим торговым партнером Ирана в Европе, с 38 процентами от общего объема торговли в январе. Однако экспорт из некоторых других европейских стран, таких как Испания и Италия, значительно увеличился.