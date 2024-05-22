Президент Туниса впервые посетил Иран

БАКУ /Trend/ - Президент Туниса Каис Саид впервые посетил Иран в качестве главы государства после Исламской революции в этой стране.

Как сообщает в среду Trend, Президент Туниса примет участие в церемонии прощания с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси и сопровождавшими его лицами, погибшими в результате крушения вертолета.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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