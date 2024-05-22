В Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана с участием иностранных официальных лиц

БАКУ /Trend/ - В Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и других официальных лиц страны, погибших в результате крушения вертолета, в которой принимают участие иностранные официальные лица.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на иранские СМИ, в церемонии прощания принимают участие около 60 делегаций.

Делегации возглавляют главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел и другие официальные лица.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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