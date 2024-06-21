Иран произведет 1,5 миллиона автомобилей за год

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявил, что к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2025 года) в стране будет произведено 1,5 миллиона автомобилей, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

К концу текущего иранского календарного года в стране будет произведено более 1,5 миллиона автомобилей, сказал Аббас Алиабади, выступая на 19-й Международной выставке автозапчастей 2024, получившей название “IAPEX”.

Он также заявил, что Иран должен быть индустриализирован, и у страны есть высокий потенциал для индустриализации.

19-я Международная выставка автомобильных запчастей, аксессуаров и комплектаций стартовала 18 июня и продлится до 21 июня 2024 года.