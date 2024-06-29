В Иране обстреляли микроавтобус с урнами для голосования, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - Двое полицейских погибли и пять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на микроавтобус с урнами для голосования в районе Раск провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, инцидент совершили неизвестные боевики.

Отметим, что сегодня в Иране прошли внеочередные президентские выборы. Продолжительность президентских выборов, которые должны были завершиться в 18:00 по местному времени, продолжалась до 00:00. После окончания голосования начался подсчет голосов.

За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.