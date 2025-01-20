Отменен визит в Нью-Йорк главы МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Ирана Сеида Аббаса Арагчи в Нью-Йорк отменен.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, министр иностранных дел Ирана должен был отправиться в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по Палестине.

Багаи отметил, что заседание состоится сегодня.

"Однако за последние два дня процессы, связанные с сектором Газа, в частности вопрос о прекращении огня в Газе, привели к отмене этого визита", - добавил он.

Отметим, что вечером 16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Согласно данным, ХАМАС обязался освободить 33 израильских военнопленных, содержащихся в Газе, в то время как израильская сторона пообещала освободить нескольких палестинских заключенных. Соглашение вступило в силу 19 января.

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