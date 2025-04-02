Иран ни при каких обстоятельствах не будет стремиться к созданию атомной бомбы - Аббас Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран никогда и ни при каких обстоятельствах не будет стремиться к созданию атомной бомбы или приобретению ядерного оружия.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в личном аккаунте в социальной сети X.

"Возможно, президент США не заинтересован в ядерной сделке, заключённой в 2015 году. Однако соглашение, от которого США отказались, по-прежнему действует и гарантирует обязательства, взятые Ираном",- отмечается в публикации.

Арагчи отметил, что прошло 10 лет с подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и 7 лет с выхода США из этого соглашения в одностороннем порядке, и нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о нарушении Ираном своих обязательств.

"Все должны понять, что дипломатическое соглашение в последние годы показало свою эффективность и может оставаться таковой. Принципиально вопрос "военной опции" не существует. События, которые стали результатом затрат более 7 триллионов долларов со стороны прежних правительств США в нашем регионе, говорят сами за себя",- подчеркнул он.

Отметим, что 3 марта на заседании совета директоров МАГАТЭ генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран увеличил объем обогащенного урана до 60%, со 182 килограммов до 275 килограммов по сравнению с предыдущим кварталом.

Напомним, что 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не одобрит соглашение по ядерной программе, Иран столкнется с беспрецедентными бомбардировками.

В конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

Иран официально заявляет, что его стратегия заключается в предотвращении разработки атомной бомбы, и страна никогда не поддерживала производство оружия массового уничтожения.

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