МИД Ирана поддерживает отечественную продукцию

24 марта 2018 10:55 (UTC+04:00)

МИД Ирана подчеркнул, что использование внутреннего потенциала – единственный путь к прогрессу и освобождению от экономики зависимой от экспорта нефти, сообщает IRNA.

«Это было бы возможно только путем повышения качества и количества национального производства»,- говорится в заявлении.

«Министерство иностранных дел Ирана изменило свою структуру, чтобы способствовать достижению экономических приоритетов и увеличению экспорта ненефтяных ресурсов на основе политики, принятой Верховным лидером Исламской революции аятолла Сейедом Али Хаменеи. Принимая во внимание ситуацию в стране и предлагая объединить и интегрировать все администрации, устранить препятствия для привлечения инвестиций и увеличить экспорт. Министерство иностранных дел выражает готовность поддержать экономических предпринимателй и содействовать развитию экономических и торговых отношений»,- говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что географическое местоположение Ирана, как путь для соединения Востока с Западом и севера с югом обладает большими возможностями. «Воспользовавшись потенциалом, мы подготовим возможности для развития Ирана и стран региона»,- отмечается в заявлении.

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