Лавров и Зариф обсудили международные вопросы и энергетическое сотрудничество

8 октября 2018 16:27 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону международные вопросы и энергетическое сотрудничество. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего сотрудничества с акцентом на вопросы взаимодействия в энергетической сфере, - отметили в МИД. - Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки".

Лавров и Зариф регулярно обсуждают на международных площадках вопросы двустороннего сотрудничества, ядерную программу Ирана, а также урегулирование сирийского конфликта. Одна из последних таких встреч состоялась в Сингапуре на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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