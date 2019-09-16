В Иране построят электростанцию за счет российского кредита

БАКУ /Trend/ - В районе Сирик южной иранской провинции Хормузган будет построена электростанция мощностью 1,4 тыс. мегаватт. Об этом министр энергетики Ирана Рза Ардаканиан сказал на встрече с замминистра финансов России Сергеем Сторчаком, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал минэнерго Ирана.

По словам иранского министра, электростанция будет построена за счет российского кредита в размере 1,2 млрд евро.

Рза Ардаканиан добавил, для продолжения работы по проекту сегодня между минфином России и министерством по делам экономики и финансов Ирана был подписан дополнительный протокол.

Он напомнил, что ранее с российской стороной было подписано соглашение по проектам расширения одной ГЭС и одной ТЭС в Иране.

Министр добавил, что по информации официальных представителей минфина России, под эти проекты возможно выделение кредитов на 650-700 млн евро.

Как отметил Ардаканиан, электрификация железной дороги Гярмсар-Инчебурун также будет осуществлена за счет российского кредита.

Он выразил надежду, что реализация проекта начнется в текущем году (новый год в Иране начался 21 марта).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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