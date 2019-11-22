Власти Ирана возместят пользователям и компаниям ущерб от блокировки интернета

22 ноября 2019 17:23 (UTC+04:00)

Иранские власти компенсируют ряду компаний потери от ограничения доступа к интернету, а также попросят операторов продлить действие пакетов трафика для пользователей. Об этом в пятницу заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы отдали распоряжение операторам продлить действие интернет-пакетов на период аналогичный продолжительности блокировки", - цитирует его слова агентство ISNA.

Он добавил, что "возмещение ущерба компаниям будет осуществляться после соответствующего постановления правительства". "Важно сначала получить оценку причиненного ущерба", - отметил он.

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