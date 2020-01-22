Обнародован размер средств, сэкономленных на транспортировке газа на остров Киш в Иране

22 января 2020 20:52 (UTC+04:00)

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