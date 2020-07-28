Роухани: нефтехимическая и металлургическая продукция Ирана конкурентоспособна в мире

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что качество иранской нефтехимической и металлургической продукции является конкурентоспособным на мировой арене, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Хасан Роухани на совещании производителей и активистов нефтехимической и сталелитейной промышленности подчеркнул необходимость работы по удовлетворению потребностей страны, занятости, экспорта и целевых рынков.

Роухани заявил, что в сталелитейной промышленности, в каждой из ее цепных продуктов, производство Ирана почти удвоилось. «По концентрату, окомкованию, губчатому железу и стали продукты Ирана удвоились за эти семь лет, что является большим шагом», - отметил он.

Роухани заявил, что нефтехимическая продукция также удвоилась за последние семь лет, добавив, что «объем нефтехимической продукции удвоился с 2013 года до конца этого года».

«В начале моего первого сроко производство бензина в стране составляло около 50 млн. литров, а теперь этот показатель превысил 110 млн. литров и увеличится к концу года. Так что бензин удвоился, и это означает самообеспеченность», - отметил он.

«Наше сельскохозяйственное производство в начале моего срока было 97 млн. тонн, а теперь оно достигло 130 млн. тонн. Другими словами, объем производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличился примерно на 33%, что делает нас самодостаточными», - добавил он.

«В прошлом мы закупали большую часть нашей пшеницы из-за рубежа, но сегодня нам не нужно импортировать пшеницу для удовлетворения потребностей людей, и мы стали самодостаточными», - рассказал он.