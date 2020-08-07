Иран подписал контракт по увеличению нефтедобычи

БАКУ /Trend/ - В Иране подписан контракт об увеличении до 320 тысяч баррелей в день нефтедобычи на месторождении "Южный Азадеган" в юго-западной провинции Хузистан.

Об этом сообщает информационный портал Национальной нефтяной компании Ирана, сообщает Trend.

Контракт подписали исполнительный директор компании Нефтяного проектирования и развития Ирана Турадж Дехгани и исполнительный директор иранской компании PetroPars Хамидрза Масуди.

Стоимость контракта, срок реализации которого 30 месяцев, оглашена по отдельности в долларах и национальной валюте - 961 миллион долларов и 11,8 триллиона риалов (примерно 281 миллион долларов) соответственно.

Согласно контракту, наряду с нефтью ежедневно будет добываться 200 миллионов кубических футов (примерно 56,6 миллиона кубометров).

В рамках соглашения будет пробурено 35 скважин, установлено 50 внутрискважинных насосов, проложены трубопроводы протяженностью 438 километров.

Также сообщается, что между двумя компаниями подписан договор о строительстве центрального нефтеперерабатывающего завода с пропускной мощностью 320 тысяч баррелей в день.

Стоимость 30-месячного контракта 300 миллионов долларов.

Напомним, что нефтяное месторождение "Южный Азадеган" - часть месторождения "Азадеган". Месторождение "Южный Азадеган" расположено в 80 километрах от города Ахваз провинции Хузистан на ирано-иракской границе. Территория месторождения 1125 квадратных километров. Запасы месторождения равны 27 миллиардов баррелей, 1,7 миллиарда которых извлекаемы.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )