Объем несырьевого экспорта товаров из Ирана достиг $13,5 млрд

Объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из Ирана по итогам первого полугодия текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) достиг 13,5 миллиарда долларов. Об этом заявил замглавы министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Задбум, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Несмотря на то, что распространение пандемии коронавируса сократило международную торговлю на 14%, объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из Ирана за шесть месяцев текущего года составил 13,5 миллиарда долларов", - сказал Задбум.

По его словам, общий объем иранского экспорта за отчетный период составил $16,7 млрд. "Из-за вспышки пандемии COVID-19 объем экспорта из Ирана сократился на 34%", - уточнил Задбум.