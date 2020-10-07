Объем несырьевого экспорта товаров из Ирана достиг $13,5 млрд
Объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из Ирана по итогам первого полугодия текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) достиг 13,5 миллиарда долларов. Об этом заявил замглавы министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Задбум, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Несмотря на то, что распространение пандемии коронавируса сократило международную торговлю на 14%, объем несырьевого неэнергетического экспорта товаров из Ирана за шесть месяцев текущего года составил 13,5 миллиарда долларов", - сказал Задбум.
По его словам, общий объем иранского экспорта за отчетный период составил $16,7 млрд. "Из-за вспышки пандемии COVID-19 объем экспорта из Ирана сократился на 34%", - уточнил Задбум.
Лента новостей
Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО)
Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Азербайджанская армия не воюет с армянским народом, она сражается с агрессором, оккупировавшим наши земли — Лариса Тарусова
Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны
Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны
Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации (ВИДЕО)
Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении
Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО)
Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ - Европейский аналитик
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО)
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция
Корень проблемы заключается в том, что карабахский конфликт не урегулирован на протяжении почти 30 лет - МИД Азербайджана
Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия
Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный артист Балоглан Ашрафов