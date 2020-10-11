Объемы производства стали в Иране выросли на 6%

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Ходадад Гарибпур, говоря о результатах деятельности мировых сталелитейщиков в 2020 году, отметил, что производство стали в Иране в данный период имеет положительный рост (6%), передает Trend со ссылкой на İRNA.

Министр сказал об этом во время посещения компании по переработки стали Шадеган. Он также подчеркнул, что мировое производство зафиксировало в этой сфере снижение почти на 6%.

По его словам, в соответствии с 20-летним планом развития, Иран планирует увеличить производственных мощностей до 55 миллионов тонн (20−25 миллионов тонн экспорта) в год к 2025 году. "Согласно прогнозам, мы достигнем нужного показателя раньше намеченного срока", - указал он.