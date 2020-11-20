В Иране представили первую автоматическую коробку передач

Первую в Иране автоматическую коробку передач выпустил молодой изобретатель из Урмии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Исмаил Атарод молодой изобретатель произвел первую автоматическую коробку в Иране.

Президент Технического университета Западного Азербайджана Сирус Юсефи, отметив, что более 90% деталей этой коробки передач производятся в стране: «Разработка и литье этой детали также полностью уникальны и сделаны в стране»

Преимуществами этой автоматической коробки передач по сравнению с аналогичными зарубежными моделями при этом Юсефи назвал высокую мощность и экономическую эффективность. По его словам, другими преимуществами этого продукта являются снижение затрат на послепродажное обслуживание и более легкий доступ к этим услугам.

Он заявил, что около 200 000 автомобилей отечественного производства нуждаются в установке автоматических коробок передач ежегодно, добавив, что использование коробок передач отечественного производства не только снизит зависимость, но и предотвратит отток значительной суммы валюты из страны.