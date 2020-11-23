Экспорт Ирана в страны СНГ составил $692 млн

Экономика 23 ноября 2020 21:21 (UTC+04:00)
Экспорт Ирана в страны СНГ составил $692 млн

За первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) объем экспорта из Ирана в страны СНГ составил $692 млн, заявил глава департамента по делам Европы и Америки иранского агентства по развитию торговли Бехруз Олфат, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Среди 12 стран СНГ экспорт Ирана в Беларусь, Украину, Казахстан, Россию, Таджикистан и Молдову увеличился, соответственно, по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Грузию, Туркменистан, Армению, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджанскую Республику сократился", - сказал Олфат.

По его словам общий объем экспорта Ирана за шесть месяцев текущего года составил $13,566 млрд.

Общий объем внешней торговли Ирана за 7 месяцев текущего года составил 38 млрд 278 млн долларов. Объем внешней торговли в весовом выражении снизился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 85 млн тонн.

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