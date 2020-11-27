Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет по международным нормам

Власти Ирана в среду подтвердили готовность выплатить компенсации за сбитый украинский самолет, основываясь на международных нормах и стандартах. Об этом заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дело рассматривается судебными органами, - цитирует агентство IRNA заявление вице-президента. - Мы несем ответственность перед семьями [пострадавших] в том, что касается гражданской ответственности и финансовой компенсации. В качестве критерия мы рассматриваем международные прецеденты и процедуры. Также признается принцип равенства для всех жертв вне зависимости от их гражданства. Это сугубо юридические вопросы, которые не следует политизировать".