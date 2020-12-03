Экспорт Ирана увеличился несмотря на санкции и коронавирус

Экспорт ненефтяных товаров с востока Ирана в этом году резко вырос по сравнению с прошлым годом, несмотря на жесткие санкции и ограничения, введенные в связи с предотвращением распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Хотя Соединенные Штаты, особенно в последние годы, пытались как можно больше подорвать или остановить экономику и торговлю Ирана путем ужесточения санкций, экспорт в 15 соседних с Ираном стран не только не уменьшился, но и значительно увеличился. Решением стали вопросы развития ненефтяного экспорта и, как следствие, развития экономики и снижения вредного воздействия санкций.

С другой стороны, несмотря на ужесточение санкций и пандемический эффект коронавируса, который подорвал мировую экономику, традиционный или наземный экспорт в соседние страны, включая Ирак и Афганистан, не потерпел большого негативного влияния.

Похоже, что наиболее важную стратегию по снижению пагубных последствий санкций можно искать в поддержке и развитии ненефтяного экспорта и сосредоточении внимания на торговле с соседними странами через сухопутные границы.