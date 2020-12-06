Иран – одна из ведущих держав в Азии, производящая 24 биотехнологических препарата
Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что в последние годы наблюдается рост биотехнологических компаний.
Как передает Trend со ссылкой на İRNA, он отметил, что в настоящее время в стране производится 24 биотехнологических препарата.
Сорена Саттари, затронув тему о получение лицензии на тестирование на людях первой вакцины от коронавируса в стране, сказал, что «вскоре три группы получат лицензию на тестирование этой вакцины на людях».
По его словам, «хорошие результаты были также получены в области вакцин против гриппа домашнего скота и птицы».
«Мы планируем произвести пять или шесть вакцин для человека к концу срока нынешнего правительства, и инвестором всех из них является частный сектор», - заключил он.
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