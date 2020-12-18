В иранском городе Шираз близится к завершению строительство 2-ой линии метро

Городские менеджеры спешат с планами по развитию линий метро в Ширазе и иранской столице Тегеране, чтобы улучшить возможности мобильности и снизить загрязнение воздуха, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Ожидается, что в Ширазе, провинциальном центре Фарса, к началу следующего 1400 иранского года (март 2021 года) пять станций недостроенной 2-ой линии метро будут введены в эксплуатацию, рассказал мэр города.

По словам Гейдара Эскандарпура, первая станция, Кахраманан, на южном фланге линии, а также последующие станции Аделабад, Долат и Амир Кабир близки к завершению для запуска, сообщает IRNA.

«Достигнув действующей станции Имама Хоссейна на севере Шираза, 10-километровая линия скоро свяжет юг с севером Шираза», - сказал он.

Эскандарпур отметил, что группа экспертов регулярно выезжает на стройплощадки, чтобы убедиться в качестве работ.

Первая и единственная действующая остановка на 2-ой линии, которая соединяется с рабочей линией 1, имеет площадь застройки 2540 квадратных метров.

Ее начальная фаза была запущена в феврале 2019 года, а вторая часть завершилась в конце сентября.