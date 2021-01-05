Инвесторы в стране не должны чувствовать себя в опасности - Рухани

Инвесторы, которые ведут свой бизнес в стране на законных основаниях, не должны ощущать экономической, социальной и политической незащищенности.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«Устранение причин для капитала покидать страну и поощрение привлечения капитала из-за границы - это два основных шага в устойчивом развитии и укреплении экономики страны», - отметил президент.

«Правительство всегда стремилось привлечь капитал, отменяя «громоздкие» законы и постановления, реформируя вредную бюрократию, и тем самым достигая цели по увеличению производства и повышению показателей устойчивости экономики», - добавил он.