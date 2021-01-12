В Тегеране открылась 20-я Международная выставка водной и электроэнергетической промышленности

20-я Международная выставка электроэнергетики и 16-я Международная выставка водного хозяйства, водоснабжения и канализации Ирана стартовала в Тегеране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Крупнейшая международная специализированная выставка водной и электроэнергетической промышленности открылась в присутствии министра энергетики Ирана Резы Ардаканяна.

Согласно данным, в выставке приняли участие 275 отечественных и зарубежных компаний.

Специализированная выставка электроэнергетической отрасли Ирана предлагает товары в области освещения, группы проводов и кабелей, производителей панелей, электрооборудования, систем автоматизации и контрольно-измерительных приборов, линий электропередачи, работодателей, консультантов и подрядчиков.

Также на 16-й специализированной выставке водоснабжения и канализации Ирана представлены товары в области полимерных труб и фитингов, очистки, фильтрации и опреснения воды, труб и фитингов и арматуры.