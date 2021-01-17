Первое портовое оборудование стоимостью $8,5 млн поступило в порт Чабахар из Индии

Первая партия стратегического оборудования для оснащения возможностями разгрузки и погрузки порта Чабахар поступила в этот порт.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил генеральный директор портов Систана и Белуджистана Бехруз Агаи.

Сумма котракта по оборудованию и эксплуатации порта Шахид Бехешти между Ираном и индийской стороной составляет 8,5 млн. долларов.

«Импорт этого оборудования соответствует контрактным обязательствам индийской инвестиционной компании в Чабахаре с бюджетом 85 млн. долларов», - сказал генеральный директор.