В Иране произведено алюминия на 66% больше, чем за соответствующий период прошлого года

В течение первых девяти месяцев текущего 1399 иранского года (с 20 марта по 20 декабря) производители алюминия в Иране произвели в общей сложности 325 223 тонн слитков, что на 66% больше, чем за соответствующий период прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Согласно последним данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), ведущий производитель Иранская алюминиевая компания (IRALCO) обеспечила самую высокую долю от общего объема производства - 140 640 тонн, без изменений по сравнению с тем же периодом прошлого года.

IRALCO - ведущий производитель алюминия в Иране. Завод был открыт в 1972 году, его годовая производственная мощность составляет 180 000 тонн.

За ней следуют Almahdi Aluminium Company с 119 688 тоннами, что на 106% больше, чем в прошлом году, Южная алюминиевая компания (SALCO) с 47 077 тоннами и Iran Alumina Company с 17 817 тоннами.

Общий объем производства за месяц до 20 декабря составил 38 774 тонны, что на 55% больше, чем в прошлом году, сообщает Financial Tribune.