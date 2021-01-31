Иран eжегодно экспортирует 1,5 миллиона тонн камня

Ежегодно Иран экспортирует 1,5 миллиона тонн камня, из которых 900 000 тонн составляют блоки из природного камня и 49 000 тонн - обработанный камень, сообщил советник Иранской ассоциации камня, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

«В Иране более 2000 лицензированных шахт, но только 1100 или половина из них являются действующими. Оставшиеся 50% работают на половину своей мощности», - цитирует Сиамака Хаджейед-Джавади информационное агентство Mehr.

По данным Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, номинальная мощность иранских шахт составляет 30 миллионов тонн.

Мировая статистика, относящаяся к 2019 году, показывает, что добыча полезных ископаемых в Иране достигла 8,25 миллиона тонн по сравнению с 9 миллионами тонн в 2018 году. Шесть лет назад добыча полезных ископаемых в стране составляла 12-13 миллионов тонн, что означает ежегодное снижение на 400 000 тонн в последние годы.