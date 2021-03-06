В этом году в Иране будет поставлен рекорд по производству автомобильных шин

Учитывая процесс производства шин в стране в текущем 1399 иранском календарном году (начавшемся 20 марта 2020 г.), ожидается, что в этом году будет достигнут новый рекорд в этом отношении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сказал представитель Иранского шинного синдиката Мостафа Танх.

Как уже сообщалось, производство шин в Иране выросло на 20 процентов в течение первых десяти месяцев текущего иранского календарного года (20 марта 2020 года - 19 января 2021 года) по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

За десять месяцев текущего года произведено 225 269 тонн шин.

В количественном отношении 20-процентный рост также был достигнут за счет производства 20,913 миллиона шин.

За указанный период было произведено 132 741 шина для легковых автомобилей, 20 695 тонн шин для фургонов и 47 859 тонн шин для грузовых автомобилей и автобусов.

Производство шин для легких сельскохозяйственных машин выросло на 49 процентов до 3 609 тонн, а для тяжелых - на 13 процентов до 15 081 тонны. Между тем, было произведено 5 284 тонны шин для дорожного строительного и промышленного транспорта, что на 13 процентов больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Производство шин для велосипедов и мотоциклов составило 16 182 тонны.

В начале августа 2020 года представитель министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана заявил, что увеличение объема инвестиций в производство шин в стране является необходимостью.

В стране действуют 11 предприятий по производству шин, что создает рабочие места для 14 500 человек. Номинальная мощность составляет 426 000 тонн, в то время как реальный объем производства меньше этой цифры, поскольку некоторые заводы работают на 60-70 процентов своей мощности.