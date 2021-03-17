Китай увеличивает закупки иранской нефти

Китай снова становится крупным импортером иранской нефти, поскольку уровень добычи в Иране, похоже, вырастет благодаря предполагаемому улучшению отношений с США, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru"

За последний год Китай импортировал из Ирана в среднем 306 000 баррелей в сутки сырой нефти в общей сумме 17,8 млн. тонн. Большая часть этого импорта, 75 процентов, шла косвенно через Малайзию, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

По мере роста спроса в марте этого года ожидается, что китайский импорт иранской нефти достигнет уровня 856 000 баррелей в сутки, что на 129 процентов больше, чем в феврале. Сообщается, что внезапный приток иранской нефти вызвал заторы в портах при разгрузке танкеров.

Импорт из Ирана существенно снизился по всей Азии, особенно в Китай, Индию, Японию и Южную Корею, с 2018 года после санкций, введенных в отношении страны администрацией Трампа. Однако поглощение Китаем иранской нефти за последние несколько месяцев предполагает, что эта тенденция, вероятно, изменится при новой администрации Байдена, сообщает Iran Daily.

Импорт из Ирана в Китай никогда полностью не прекращался, но он, безусловно, уменьшился. Однако, по словам Эммы Ли, аналитика по потокам нефти Refinitiv, «объемы начали расти с последнего квартала 2020 года, при этом провинция Шаньдун является основным принимающим регионом, что указывает на то, что независимые заводы являются основными потребителями».

Индия также начала импортировать иранскую нефть в расчете на возобновление торговли с Ираном. Это происходит в связи с тем, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) пытается наладить новые партнерские отношения по всей Азии, чтобы повысить свой экспортный потенциал по мере наращивания национального производства.

Представитель правительства Индии считает, что иранские поставки вернутся на рынок в течение трех-четырех месяцев, в ожидании развития дополнительных партнерских отношений после июньских выборов в Иране.

Интерес Китая к иранской нефти неразрывно связан со всеобъемлющим стратегическим партнерством между двумя странами. В рамках инициативы ожидается, что товарооборот между двумя странами достигнет 600 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Кроме того, Китайская инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) пытается укрепить региональные политические, экономические и стратегические связи с упором на энергетическую отрасль.

В недавних энергетических сделках с Китаем, Ирану было разрешено совершать финансовые операции в иностранных валютах, таких как евро, во избежание привязки к доллару США и введения санкций США.

В настоящее время Иран обеспечивает лишь три процента от общего объема поставок нефти в Китай. Однако более тесное сотрудничество между двумя странами в различных отраслях промышленности может способствовать заключению более сильных энергетических соглашений, поскольку санкции США в отношении Ирана постепенно будут ослабевать.

Китай, по всей видимости, останется главным импортером нефти в мире, спрос на нее составляет около 12 млн. баррелей в сутки. Это делает его важным партнером для богатых нефтью стран в установлении долгосрочных торговых связей. Несмотря на падение спроса в связи с пандемией COVID-19, экспорт нефти в Китай в январе увеличился на 32 процента.

Это отражает тенденцию во всем азиатском регионе, который, как считается, увеличил импорт нефти на 7,5 процента в период с декабря по январь.

Похоже, что после многих лет сложных отношений с Ираном, Китай и азиатский регион вскоре возобновят свое энергетическое партнерство с богатой нефтью страной, поскольку она интенсифицирует добычу для удовлетворения возросшего спроса.