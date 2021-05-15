Несколько инфраструктурных проектов открыты в Зонах свободной торговли Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани открыл несколько инфраструктурных проектов в Зонах свободной торговли страны, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".
Торговые, промышленные и экономические проекты были торжественно открыты посредством видеоконференции.
Проекты находятся в Восточном Азербайджане, Хузестане, Систане и Белуджистане, Хормозгане и Альборзе, сообщает Fars News.
Выступая на церемонии, президент рассказал о проекте железной дороги Шаламче-Басра, который имеет стратегическое значение и может привести к развитию в этом регионе.
«Это будет большое развитие», - сказал он, добавив, что проект фактически свяжет Иран с Ираком до Сирии и Средиземного моря.
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