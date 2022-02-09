Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах

В городе Тегеран состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Исламской Республике Иран Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра дорог – руководителем организации портов и судоходства Ирана Али-Акбар Сафаи, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи, Сыдыков отметил важность развития транспортно-транзитного сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Предложил активизировать усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей об использовании Кыргызстаном иранского порта «Бандар Аббас» для выхода на море, транзита товаров в/из Кыргызстан.

В свою очередь, Сафаи заявил, что имеющийся потенциал портов Ирана достаточен для транзита грузов Кыргызстана и заверил, что иранская сторона готова создать максимально благоприятные условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах Ирана.

По итогам встречи, стороны договорились организовать в самое ближайшее время консультации специалистов транспортных ведомств двух стран.