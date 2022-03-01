Транзит грузов через Иран увеличился на 70%
Транзит грузов через Иран за 11 месяцев текущего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2021 года) увеличился на 70%. Об этом заявил представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"За 11 месяцев через Иран было перевезено 11,298 млн. тонны грузов, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,639 млн. тонны", сказал Латифи. — "Таким образом, транзит грузов через Иран за 11 месяцев текущего года увеличился на 70%".
Согласно прогнозам, добавил он, к концу текущего года (21 марта 2022 года) через Иран будет перевезено более 12 миллионов 400 тысяч тонн грузов.
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