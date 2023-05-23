Контракт на строительство ж/д участка Решт - Астара планируют заключить в ближайшие месяцы

Россия и Иран могут заключить в ближайшие несколько месяцев контракт на совместное строительство железнодорожного участка Решт - Астара. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вчера проговорили все основные условия. Мы сейчас обменяемся письмами, мы так договорились с министром транспорта Ирана. Представим наши компании с обеих сторон, кто будет в этом участвовать. Думаю, в ближайшем будущем - несколько месяцев может понадобится, чтобы создать уже генеральный, главный, контракт между нашими компаниями о том, что они начнут реализовывать этот проект. Деньги выделены, сейчас надо просто готовиться к реализации", - сказал он.

17 мая 2023 года представители двух стран - министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш подписали соглашение о совместном создании этого участка. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Протяженность линии Решт - Астара составит 162 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, что позволит повысить экономическую эффективность западного маршрута.

На участке будут применены два типа колеи - 1435 и 1520. "Мы начинаем с колеи 1435, но будем строить совмещенную колею, которая позволит при необходимости расширения объема перевозки просто положить еще один рельс - такие есть специальные", - прокомментировал глава Минтранса РФ.