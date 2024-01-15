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Минэнерго США: Иран установил рекорд по увеличению добычи нефти в ОПЕК

Экономика Материалы 15 января 2024 01:13 (UTC +04:00)
Минэнерго США: Иран установил рекорд по увеличению добычи нефти в ОПЕК

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году Иран установил рекорд по добыче нефти среди стран-членов ОПЕК, увеличив добычу на 330 тыс. баррелей в сутки, следует из статистики Министерства энергетики США.

По данным управления энергетической информации Министерства энергетики США, объем добычи нефти в Иране в 2023 году составил 2,870 млн. баррелей в сутки, передает Trend.

Согласно статистике Министерства энергетики США, увеличив добычу нефти на 330 000 баррелей в сутки в 2023 году Иран установил рекорд по увеличению добычи нефти среди стран-членов ОПЕК в прошлом году. "В 2022 году Иран добывал в среднем 2,540 млн. баррелей нефти в сутки", следует из документа.

Следует отметить, что общий объем добычи нефти ОПЕК в 2023 году снизился на 630 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим годом и достиг 26,890 мнл. баррелей в сутки. В 2022 году ОПЕК добывала 27,520 млн баррелей нефти в сутки.

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