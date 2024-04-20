В Иране побит рекорд по объему внешней торговли

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском календарном году, который завершился 20 марта 2024 года, объем внешней торговли Ирана увеличился на 2,6%, достигнув отметки в 153,170 миллиарда долларов, передает Trend.

Доля экспорта из Ирана за прошедший год составила 86,890 миллиарда долларов, включая экспорт нефти, электричества и инженерно-технических услуг, а доля импорта в страну составила 66,280 миллиарда долларов.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из Ирана за отчетный период составил 136,409 миллионов тонн на сумму 49,330 миллиарда долларов. Таким образом, объем несырьевого неэнергетического экспорта из страны в прошлом году увеличился на 8,87% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом и на 82,9% в весовом выражении.