Иран отменил использование доллара в торговле с Россией

БАКУ /Trend/ - Иран и Россия полностью отменили использование доллара США в торговом обороте.

Об этом заявил сегодня на 11-й конференции нового банкинга в Тегеране генеральный директор Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время в торговом обороте между Ираном и Россией используются риал (иранская валюта) и рубль (российская валюта).

"Иран надеется применить эту модель в торговом обороте с другими странами", - сказал он.

Фарзин отметил, что подключение к российской платежной сети было одной из программ Центрального банка Ирана.

"В последнее время иранская система "Шетаб" и несколько банков подключились к российской системе "Мир", - сказал он.

Генеральный директор Центрального банка Ирана отметил, что второй этап использования местной валюты между Ираном и Россией заключается в том, чтобы российские туристы могли пользоваться иранскими торговыми и общественными объектами.

"Ожидается, что этот этап будет реализован в ближайшие месяцы. А 3 этап - это то, чтобы иранские туристы смогли пользоваться российскими пост-терминалами, и ожидается, что это будет внедрено в следующем году", - сказал он.

Комментируя банковские связи Ирана на международном уровне, Фарзин сказал, что из-за введения санкций против Ирана проблем в этой сфере много.

"Но за прошедшие годы был сделан ряд позитивных шагов. Одним из таких шагов было вступление в Азиатский клиринговый альянс (Asian Clearing Union "ACU"). Иран сотрудничает с Индией, Пакистаном и другими странами-членами этого Союза. Иран использует эту систему вместо SWIFT", - сказал он.

Отметим, что с введением США санкций против Ирана в ноябре 2018 года Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), являющееся международной межбанковской системой передачи данных и осуществления платежей, разорвало связи с иранскими банками.