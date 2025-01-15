Будет подписана дорожная карта по транспорту и грузоперевозкам между Ираном и Россией

БАКУ /Trend/ - Между Ираном и Россией будет подписана дорожная карта по транспорту и грузоперевозкам на 2025 год.

Как сообщает Trend, об этом сказала 15 января журналистам министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садик после заседания Кабинета министров в Тегеране.

По ее словам, за прошедшие полтора месяца с министром транспорта России Романом Старовойтом был проведен ряд встреч, в рамках которых прошли переговоры по сухопутным, железнодорожным, морским перевозкам и транспортировке грузов, а также согласована дорожная карта.

Ф.Садик отметила, что, как известно, в 2023 году между Ираном и Россией было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Ожидается, что в связи с этим будут достигнуты очередные договоренности в ходе визита в Россию.

Отметим, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Россию. В рамках визита между двумя странами будет подписан документ о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировал указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" - ожидается за 3 недели).

Для соединения "Азербайджанских железных дорог" с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет усовершенствован, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Планируется, что железная дорога будет построена и завершена в течение 48 месяцев.

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