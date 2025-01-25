Назван объем погруженных и выгруженных грузов в иранских портах

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) в портах Ирана было загружено и выгружено около 195 миллионов тонн грузов.

Как сообщает Trend, это отражено в отчете Организации портов и морского судоходства Ирана.

Согласно отчету, за 10 месяцев объем погруженных грузов составил около 107 миллионов тонн, объем выгруженных грузов - 87,9 миллиона тонн.

В отчете говорится, что за 10 месяцев в портах, принадлежащих Ирану, было загружено и выгружено 87,9 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. За указанный период было загружено и выгружено около 107 миллионов тонн ненефтяных продуктов.

Согласно отчету, за указанный период в портах было загружено и выгружено около 2,7 миллиона контейнеров TEU. А это означает рост на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023-20 марта 2024).

Отметим, что текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.

За прошлый иранский год (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.) в портах, находящихся в собственности Ирана, было загружено и выгружено около 237 миллионов тонн грузов. В прошлом году объем погрузочно-разгрузочных работ в иранских портах увеличился на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022-20 марта 2023).

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