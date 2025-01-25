Назван объем транзита по автомагистралям Ирана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г. -19 января 2025 г.) транзит грузовых автомобилей по дорогам Ирана вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г. -20 января 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор управления международного транспорта и транзита Организации дорог и транспорта Ирана Джавад Хедаяти.

По его словам, за 10 месяцев по дорогам Ирана грузовиками было перевезено 14,7 млн тонн транзитных грузов.

Хедаяти добавил, что увеличение транзита по иранским дорогам является результатом развития логистических возможностей.

Представитель организации заявил, что необходимо использовать все имеющиеся возможности для увеличения торговли и транзита. Продолжение этого процесса принесет большие доходы экономике страны.

Добавим, что в настоящее время в Иране эксплуатируются 2 793 км автомагистралей, 45 170 км магистралей и основных дорог.