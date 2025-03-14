Увеличилось кредитование торгового сектора банками Ирана

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (20 марта 2024 г.-18 февраля 2025 г.) кредитование иранскими банками в торговом секторе выросло на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта 2023 г.-19 февраля 2024 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 11 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредиты в размере 5,2 квадриллиона риалов (около 8,99 миллиарда долларов) в торговом секторе. Эта цифра составила около 3,92 квадриллиона риалов (около 6,78 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев было выдано кредитов на сумму 402 триллиона риалов (около 695 миллионов долларов) в связи с созданием предприятий и других возможностей в торговом секторе и на сумму 272 триллиона риалов (около 470 миллионов долларов) в связи с развитием предприятий.

Статистика показывает, что в коммерческом секторе кредиты на покупку личных продуктов были предоставлены на сумму 9,8 трлн риалов (около 16,9 млн долларов США), а на самозанятость - на сумму 9,84 трлн риалов (около 17 млн долларов США).

За указанный период иранские банки выдали кредиты на сумму 5,3 трлн риалов (около 9,16 млн долларов) на ремонт в коммерческом секторе и 704 млрд риалов (около 1,2 млн долларов) на покупку жилья.

Отметим, что за 11 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 48,5 квадриллиона риалов (около 84,7 миллиарда долларов). Это на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.