Назван объем задолженности госсектора Ирана перед Центральным банком

БАКУ /Trend/ - На конец 11-го месяца прошлого иранского года (18 февраля 2025 г.) задолженность государственного и негосударственного секторов Центральному банку Ирана выросла на 41% по сравнению с концом аналогичного месяца 2024-го года.

По информации Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что на конец 11-го месяца задолженность государственного и негосударственного секторов Центральному банку Ирана составляла 15,8 квадриллиона риалов (около 27,3 миллиарда долларов).

На конец аналогичного месяца прошлого года эта цифра составляла 11,2 квадриллиона риалов (около 19,3 миллиарда долларов).

Отмечается, что на конец 11-го месяца задолженность государственного сектора (государственных учреждений, компаний и т. д.) Центральному банку Ирана составила 6,19 квадриллиона риалов (около 10,6 миллиарда долларов). А это на 40,1% больше, чем в конце аналогичного месяца прошлого года.

В статистике говорится, что на конец 11-го месяца долг негосударственного сектора Центральному банку Ирана составил 9,67 квадриллиона риалов (около 16,6 миллиарда долларов). Это на 41,8% больше, чем в конце аналогичного месяца прошлого года.

На конец 11-го месяца общая стоимость активов (внутренних и внешних) Центрального банка Ирана составила 51,1 квадриллиона риалов (около 87,8 миллиарда долларов). На конец 11-го месяца стоимость активов Центрального банка Ирана в целом выросла на 148% по сравнению с концом аналогичного месяца прошлого года. Стоимость активов Центрального банка на конец аналогичного месяца прошлого года составила в общей сложности около 20,6 квадриллиона риалов (около 35,3 миллиарда долларов).

Следует отметить, что статистика также включает в активы Центрального банка Ирана иностранные активы и кредиты государственному и частному секторам.

Отметим, что в 2018 году, когда США ввели санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой и расширили санкции, Иран был выведен из системы SWIFT. Вывод Ирана из этой системы создал серьезные проблемы для работы страны с мировыми банками.