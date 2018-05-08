Иран не примет новых требований, не предусмотренных ядерной сделкой

Власти Ирана не намерены соглашаться на дополнительные требования по ограничению его ядерной программы, которые предлагают некоторые европейские страны в надежде убедить президента США Дональда Трампа не отказываться от участия в заключенной в 2015 году сделке с Тегераном. Об этом сообщил во вторник агентству Reuters иранский чиновник, имя которого не раскрывается, передает ТАСС.

"Европейские страны, поставившие подписи (под ядерным соглашением), пытаются убедить Трампа сохранить свое участие в сделке, однако они должны знать, что Иран никогда не примет никаких требований, не предусмотренных этим соглашением", - цитирует агентство слова чиновника.

"Трамп должен знать, что он будет нести ответственность за все последствия краха сделки, - добавил иранский чиновник. - Иран всегда был привержен исполнению своих международных обязательств".

Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения. Трамп сообщил в понедельник, что объявит о своем решении по поводу СВПД во вторник в Белом доме в 14:00.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции допустили необходимость заключения новой сделки по ядерной программе Тегерана, которая включала бы в себя те элементы, которые не отражены в нынешнем СВПД. Об этом говорится в коммюнике, распространенном 29 апреля канцелярией британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам ее телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 3 мая заявил, что Тегеран не согласится на пересмотр соглашения по ядерной программе, на чем настаивает Трамп.

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