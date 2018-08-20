МИД Ирана не удовлетворен усилиями Европы по сохранению ядерной сделки

20 августа 2018 12:41 (UTC+04:00)

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми заявил в понедельник, что Иран не полностью удовлетворен действиями европейцев по сохранению ядерной сделки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"К сожалению, по причине августовских каникул и положения дел в Европе, мы столкнулись с замедлением [процесса по сохранению ядерной сделки], и нас это не совсем устраивает, - сказал Гасеми. - Мы настоятельно просим, чтобы эти страны более серьезно подошли к вопросу и активнее прилагали необходимые усилия".

Дипломат добавил, что "в целом положительно оценивает озвученные [европейцами] ранее предложения" по сохранению ядерной сделки. "В некоторых случаях предложенные механизмы понятны, но в других случаях - нет. Такое положение дел не устраивает Иран", - отметил Гасеми. Он подчеркнул, что "в области сотрудничества Ирана и Европы Тегеран не полностью понимает позицию Европейского союза".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начали действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

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