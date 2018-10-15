Кэтрин Эштон: Иран полностью выполняет ядерную сделку

Иран действует в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей атомной программе. Об этом заявила бывший представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, передает в понедельник ИРНА.

"Будущее СВПД будет зависеть от приверженности ему всех членов этого соглашения. На данный момент иранцы полностью привержены своим обязательствам. Это очень важный момент, потому что во многих соглашениях мы не видим полной приверженности им", заявила Кэтрин Эштон в воскресенье в беседе с директором аналитического центра в Британии Кареном Ваном Хампелом.



Говоря об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану, она отметила: "Теперь мы находимся в ситуации, когда одна из ключевых сторон этого соглашения решила выйти из него. Меня беспокоит не только эта сделка, но и то, как мы можем расширять дипломатические усилия и совместную деятельность в будущем".



Напомним, что правительство США 8 мая текущего года в одностороннем порядке вышло из ядерного соглашения по Ирану, которое было подписано в 2015 году. Президент США Дональд Трамп также подписал распоряжение о восстановлении санкций против Ирана 6 августа 2018 года. Решение США было оспорено другими подписавшими его государствами, и они заявили, что они останутся приверженными ему.

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